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Еврокомиссия выделит 10 млн евро на исследование коронавируса

Новости » В мире     31.01.2020 - 15:13
Еврокомиссия выделит 10 млн евро на исследование коронавируса
Иллюстративное фото (csamir.com)

Финансирование поддержит от двух до четырех проектов

Европейская комиссия объявила о выделении 10 млн евро для исследования коронавируса и методов противодействия его распространению. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Сообщается, что данные средства будут выделены в рамках программы исследований и инноваций "Горизонт-2020". Еврокомиссия начала принимать научные проекты для финансирования, которые позволят расширить знания о новом заболевании. Прием проектов продлится до 12 февраля. Ожидается, что финансирование поддержит от двух до четырех проектов.

"Нам необходимо увидеть многогранную реакцию правительства на коронавирус, и исследования являются неотъемлемой частью этого процесса. Нам нужно больше знать о вирусе, чтобы лучше ориентироваться в наших профилактических мерах и обеспечить лучшую заботу о наших гражданах - именно в этом и заключается цель финансирования исследований в чрезвычайных ситуациях Horizon 2020, объявленного сегодня", - заявила комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Напомним, 29 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Также в ВОЗ отметили, что заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая. В том числе в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки, зафиксированы 8 случаев передачи вируса от человека человеку.

Также сообщалось, что по состоянию на 31 января число заразившихся коронавирусом из Китая превысило 9,5 тысяч людей. В результате распространения вируса уже умерли 212 человек.

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