Германия выделит Украине 1,5 млн евро

Иллюстративное фото (twitter.com/kmda_official)

Средства будут выделены на приобретение медоборудования

Министерство обороны Германии выделит оборонному ведомству Украины 1,5 млн евро для приобретения медицинского оборудования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

По его словам, средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.

"Nota bene для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине в военной сфере: украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения медоборудования (мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы)", - сообщил посол.

NB для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине в военной сфере: Министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн. евро для приобретения медоборудования (мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы). Danke Deutschland pic.twitter.com/W5FAvuwBcc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 16, 2019

Напомним, Европейский союз выделил Украине 12 млн евро на реформу государственного управления. Соответствующее решение было принято 4 октября.

Кроме того, ЕС с 2014 года предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро. По словам спецпредставителя президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмара Брока, Соглашение о свободной торговле с ЕС в п'пять раз увеличило украинский экспорт томатов, птицы, сырья, текстиля, металлопродукции и основных промышленных товаров.