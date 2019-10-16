Німеччина виділить Україні 1,5 млн євро

Ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)

Кошти будуть виділенні на придбання медобладнання

Міністерство оборони Німеччини виділить оборонному відомству України 1,5 млн євро для придбання медичного обладнання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.

За його словами, кошти будуть виділенні на придбання мобільних рентген-апаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів.

"Nota bene для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: українське і німецьке міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн євро для придбання медобладнання (мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи)", - повідомив посол.

NB для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: Міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн. євро для придбання медобладнання (мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи). Danke Deutschland pic.twitter.com/W5FAvuwBcc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 16, 2019

Нагадаємо, Європейський союз виділив Україні 12 млн євро на реформу державного управління. Відповідне рішення було прийнято 4 жовтня.

Крім того, ЄС з 2014 року надав Україні гранти і кредити на суму 11 млрд євро. За словами спецпредставника президента Єврокомісії з питань України Ельмара Брока, Угода про вільну торгівлю з ЄС у п'ять разів збільшило український експорт томатів, птиці, сировини, текстилю, металопродукції та основних промислових товарів.