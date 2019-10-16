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Німеччина виділить Україні 1,5 млн євро

Новини » Політика    16.10.2019 - 22:00
Німеччина виділить Україні 1,5 млн євро
Ілюстративне фото (twitter.com/kmda_official)

Кошти будуть виділенні на придбання медобладнання

Міністерство оборони Німеччини виділить оборонному відомству України 1,5 млн євро для придбання медичного обладнання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.

За його словами, кошти будуть виділенні на придбання мобільних рентген-апаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів.

"Nota bene для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: українське і німецьке міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн євро для придбання медобладнання (мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи)", - повідомив посол.

Нагадаємо, Європейський союз виділив Україні 12 млн євро на реформу державного управління. Відповідне рішення було прийнято 4 жовтня.

Крім того, ЄС з 2014 року надав Україні гранти і кредити на суму 11 млрд євро. За словами спецпредставника президента Єврокомісії з питань України Ельмара Брока, Угода про вільну торгівлю з ЄС у п'ять разів збільшило український експорт томатів, птиці, сировини, текстилю, металопродукції та основних промислових товарів.

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