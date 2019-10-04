ЕС выделил Украине 12 млн евро на реформу госуправления

Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

В ЕС считают реформу госуправления ключевой для изменений в Украине

Европейский союз выделил Украине 12 млн евро на реформу государственного управления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представительства ЕС в Украине в Twitter.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 4 октября.

"ЕС только предоставил Украине 12 млн евро на реформу государственного управления. Средства поступят в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

По словам главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, реформа госуправления является ключевой для Украины.

"Это одна из ключевых реформ для настоящих изменений в Украине", - сказал Маасикас.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВФ назвали необходимое условие для экономического роста в Украине. Так, в заявлении руководителя миссии МВФ для достижения быстрых темпов роста Украине необходима макроэкономическая стабильность.

Также сообщалось, что ЕС с 2014 года предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро. По словам спецпредставителя президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмара Брока, Соглашение о свободной торговле с ЕС в пять раз увеличило украинский экспорт томатов, птицы, сырья, текстиля, металлопродукции и основных промышленных товаров.