В ЕС возмущены заявлением Трампа о недостаточной поддержке Украины

Фото: Эльмар Брок (flickr.com cor-photos)

В Еврокомиссии заявили, что с 2014 года ЕС предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро

В Европейской комиссии считают, что обвинения президента Дональда Трампа в недостаточной поддержке Украины Евросоюзом являются возмутительными. Об этом заявил спецпредставитель президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок в эфире немецкого телеканала ARD.

Как заявил спецпредставитель, с 2014 года Европейский Союз предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро

"Обвинять нас в этом (в недостаточной поддержке, - ред.) - возмутительно", - сказал Брок.

По его словам, Соглашение о свободной торговле с ЕС в пять увеличило украинский экспорт томатов, птицы, сырья, текстиля, металлопродукции и основных промышленных товаров.

"Экспорт Украины в Евросоюз резко возрос", - подчеркнул он.

Напомним, Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о мягкой позиции Европы относительно усиления давления на РФ. Трамп заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Европейский союз.

В свою очередь, пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Майя Коциянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины является "беспрецедентной". Она подчеркнула, что за 5 лет ЕС собрал для Украины крупнейший в истории блока пакет поддержки.