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Германия выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами, - Bild

Новости » Политика    24.09.2019 - 14:40
Германия выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами, - Bild
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Правительство Германии не делает различий между российскими паспортами

Германия выдает визы и признает российские паспорта жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на запрос депутата от Свободной демократической партии Германии Ренаты Альт.

Сообщается, что в ответе на запрос говорится о том, что правительство Германии не делает различий между обычными российскими паспортами и теми, которые по распоряжению президента России Владимира Путина выдаются жителям оккупированного Донбасса.

Также сообщается, что с апреля немецкие власти выдали почти 100 000 виз владельцам российских паспортов. Однако пока неизвестно, сколько виз было выдано владельцам таких паспортов с Донбасса.

По словам Ренаты Альт, несмотря на то, что федеральный канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас критикуют выдачу российских паспортов, в эти документы до сих пор легко ставится немецкая виза.

Напомним, в июле президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей.

В ответ украинский президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства россиянам.

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