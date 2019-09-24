Німеччина видає візи жителям ОРДЛО з російськими паспортами, - Bild

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Уряд Німеччини не робить відмінностей між російськими паспортами

Німеччина видає візи і визнає російські паспорти жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє видання Bild з посиланням на запит депутата від Вільної демократичної партії Німеччини Ренати Альт.

Повідомляється, що у відповіді на запит йдеться про те, що уряд Німеччини не робить відмінностей між звичайними російськими паспортами і тими, які за розпорядженням президента Росії Володимира Путіна видаються жителям окупованого Донбасу.

Також повідомляється, що з квітня німецька влада видала майже 100 000 віз власникам російських паспортів. Проте поки невідомо, скільки віз було видано власникам таких паспортів з Донбасу.

За словами Ренати Альт, незважаючи на те, що федеральний канцлер Ангела Меркель і міністр закордонних справ Хайко Маас критикують видачу російських паспортів, в ці документи досі легко ставиться німецька віза.

Нагадаємо, в липні президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей.

У відповідь український президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства росіянам.