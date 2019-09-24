ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина видає візи жителям ОРДЛО з російськими паспортами, - Bild

Новини » Політика    24.09.2019 - 14:40
Німеччина видає візи жителям ОРДЛО з російськими паспортами, - Bild
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Уряд Німеччини не робить відмінностей між російськими паспортами

Німеччина видає візи і визнає російські паспорти жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє видання Bild з посиланням на запит депутата від Вільної демократичної партії Німеччини Ренати Альт.

Повідомляється, що у відповіді на запит йдеться про те, що уряд Німеччини не робить відмінностей між звичайними російськими паспортами і тими, які за розпорядженням президента Росії Володимира Путіна видаються жителям окупованого Донбасу.

Також повідомляється, що з квітня німецька влада видала майже 100 000 віз власникам російських паспортів. Проте поки невідомо, скільки віз було видано власникам таких паспортів з Донбасу.

За словами Ренати Альт, незважаючи на те, що федеральний канцлер Ангела Меркель і міністр закордонних справ Хайко Маас критикують видачу російських паспортів, в ці документи досі легко ставиться німецька віза.

Нагадаємо, в липні президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей.

У відповідь український президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства росіянам.

Російська армія готується до масштабних військових навчань на Донбасі, - розвідка
Новини України ДонбасГерманияпаспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся