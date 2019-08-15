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Более 60 тыс жителей Донбасса попросили гражданство РФ

Новости » Общество    15.08.2019 - 20:12
Более 60 тыс жителей Донбасса попросили гражданство РФ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Более 60 тыс жителей районов Донецкой и Луганской областей попросили гражданство РФ

Количество заявлений на получение российского гражданства от жителей районов Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинской власти, составляет свыше 60 тыс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что ежедневно в миграционные органы России поступает более тысячи подобных заявлений. Из-за того, что это количество якобы растет каждый день, МВД РФ вынуждено роширять штат сотрудников миграционной службы.

Отметим, есть ли среди желающих получить российское гражданство жители подконтрольной Киеву части Донбасса и сколько их, по статистике, предоставленной МВД России, непонятно.

Напомним, по данным украинской разведки, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ распространяется практика изъятия полученных российских паспортов у сержантов и рядовых под предлогом предотвращения самовольному оставлению места службы.

Как сообщало РБК-Украина, 2 августа президент Российской Федерации Владимир Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев.

Кроме того, еще ранее Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Это решение осудили США и ЕС.

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