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Германия после выборов может изменить позицию по "Северному потоку-2", - посол

Автор: РБК-Украина

После выборов в Германии может измениться позиция этой страны по газопроводу "Северный поток-2". На сегодня внутри страны появляются все больше противников этого проекта.

Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, ранее немецкие "зеленые" ясно дали понять, что они против "Северного потока-2". Свободная демократическая партия Германии тоже требует моратория на строительство. При этом правящий Христианско-Демократический союз (ХДС) разделен в этом вопросе.

"Но противников все больше и больше, для нас "Северный поток-2" еще не закончен. Вполне может быть, что после выборов будет переосмысление. Этот вопрос также имеет важный аспект политики безопасности: трубопроводы в Украине создают позитивную взаимозависимость между Россией, Украиной и Германией. Эта зависимость всегда имела стабилизирующий эффект. Их потеря может значительно увеличить риск новой российской интервенции", - добавил Мельник.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжит обсуждать с США завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

Сам президент США Джо Байден говорил, что строительство почти завершено, поэтому введение новых санкций против проекта было бы непродуктивным для отношений США с Европой.

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Новости Украины ГерманиявыборыСеверный поток-2