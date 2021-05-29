Німеччина після виборів може змінити позицію щодо "Північного потоку-2", - посол

Після виборів у Німеччині може змінитися позиція цієї країни щодо газопроводу "Північний потік-2" . На сьогодні всередині країни з'являються все більше противників цього проекту.

За його словами, раніше німецькі "зелені" ясно дали зрозуміти, що вони проти "Північного потоку-2". Вільна демократична партія Німеччини теж вимагає мораторію на будівництво. При цьому правлячий Християнсько-Демократичний союз (ХДС) розділений в цьому питанні.

"Але противників все більше і більше, для нас "Північний потік-2" ще не закінчений. Цілком може бути, що після виборів буде переосмислення. Це питання також має важливий аспект політики безпеки: трубопроводи в Україні створюють позитивну взаємозалежність між Росією, Україною та Німеччиною. Ця залежність завжди мала стабілізуючий ефект. Їх втрата може значно збільшити ризик нової російської інтервенції", - додав Мельник.