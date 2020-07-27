ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Германия ввела обязательные тесты на коронавирус для туристов

Берлин, Понедельник 27 июля 2020 19:51
Германия ввела обязательные тесты на коронавирус для туристов
Фото: пробирка с анализом на коронавирус (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Тесты на COVID-19 будут проводиться бесплатно

Правительство Германии вводит обязательное тестирование на коронавирус для граждан, которые въезжают в страну из регионов повышенного риска. Новые правила въезда вступают в силу со следующей недели.

Об этом в Twitter написал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Такое решение было принято в понедельник, 27 июля, во время заседания Минздрава.

"Мы не должны допускать, чтобы возвращающиеся незаметно заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан", - написал Шпан.

Ранее в немецком Минздраве сообщали, что тестирования будут проводить бесплатно за счет региональных правительств.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Германии ввели тестирование на коронавирус в аэропортах для граждан, которые въезжают в страну из регионов с опасной эпидситуацией.

Также сообщалось, что в немецкой Баварии в результате вспышки коронавируса на ферме заболели сезонные рабочие из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ГерманиятестыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь