Германия ввела обязательные тесты на коронавирус для туристов

Фото: пробирка с анализом на коронавирус (Униан)

Тесты на COVID-19 будут проводиться бесплатно

Правительство Германии вводит обязательное тестирование на коронавирус для граждан, которые въезжают в страну из регионов повышенного риска. Новые правила въезда вступают в силу со следующей недели.

Об этом в Twitter написал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Такое решение было принято в понедельник, 27 июля, во время заседания Минздрава.

"Мы не должны допускать, чтобы возвращающиеся незаметно заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан", - написал Шпан.

Ранее в немецком Минздраве сообщали, что тестирования будут проводить бесплатно за счет региональных правительств.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Германии ввели тестирование на коронавирус в аэропортах для граждан, которые въезжают в страну из регионов с опасной эпидситуацией.

Также сообщалось, что в немецкой Баварии в результате вспышки коронавируса на ферме заболели сезонные рабочие из Украины.