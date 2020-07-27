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Німеччина ввела обов'язкові тести на коронавірус для туристів

Берлін, Понеділок 27 липня 2020 19:51
Німеччина ввела обов'язкові тести на коронавірус для туристів
Фото: пробірка з аналізом на коронавірус (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

Тести на COVID-19 будуть проводитися безкоштовно

Уряд Німеччини вводить обов'язкове тестування на коронавірус для громадян, які в'їжджають в країну з регіонів підвищеного ризику. Нові правила в'їзду вступають в силу з наступного тижня.

Про це у Twitter написав міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан.

Таке рішення було прийнято в понеділок, 27 липня, під час засідання Моз.

"Ми не повинні допускати, щоб повертаються непомітно заражали інших і запускали нові інфекційні ланцюжка. Тому я вводжу обов'язкове тестування для в'їжджаючих з регіонів ризику. Це послужить захисту всіх громадян", - написав Шпан.

Раніше в німецькому МОЗ повідомляли, що тестування проводитимуть безкоштовно за рахунок регіональних урядів.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня у Німеччині ввели тестування на коронавірус в аеропортах для громадян, які в'їжджають в країну з регіонів з небезпечної епідситуацією.

Також повідомлялося, що у німецькій Баварії в результаті спалаху коронавірусу на фермі захворіли сезонні робітники з України.

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