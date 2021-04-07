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Германия о вступлении Украины в НАТО: дальнейшие шаги относительно членства пока не на повестке дня

Автор: Инна Собора

В немецком правительстве сдержанно отреагировали на стремление Украины поскорее получить План действий относительно членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе (НАТО). Вопрос членства Украины в Альянсе "не находится на повестке дня".

Об этом заявила представитель федерального правительства Ульрике Деммер, цитирует DW.

Она отметила, что Украина является многолетним партнером НАТО, а сам Альянс принципиально исповедует "политику открытых дверей".

В то же время, по словам Деммер, "дальнейшие шаги в отношении членства в настоящее время не стоят на повестке дня".

Немецкий политик также указала на заявления НАТО, ЕС и других стран-партнеров по эскалации на востоке Украины и стягивании российских войск к границе. Деммер выразила поддержку "суверенитета и территориальной целостности Украины" со стороны Берлина.

Ранее сообщалось, что Германия обеспокоена обострением ситуации на Донбассе и выразила обеспокоенность в диалоге с Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что членство в НАТО могло бы положить конец войне на Донбассе.

Сообщалось, что СНБО готовит специальное решение о мерах на пути к вступлению Украины в НАТО.

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