Німеччина про вступ України в НАТО: подальші кроки щодо членства наразі не на порядку денному

В німецькому уряді стримано відреагували на прагнення України якнайшвидше отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Питання членства України в Альянсі "не перебуває на порядку денному".
Про це заявила представник федерального уряду Ульріке Деммер, цитує DW.
Вона зазначила, що Україна є багаторічним партнером НАТО, а сам Альянс принципово сповідує "політику відкритих дверей".
Водночас, за словами Деммер, "подальші кроки стосовно членства на даний час не стоять на порядку денному".
Німецький політик також вказала на заяви НАТО, ЄС та інших країн-партнерів щодо ескалації на сході України та стягування російських військ на кордоні. Деммер висловила підтримку "суверенітету та територіальної цілісності України" з боку Берліна.
Раніше повідомлялося, що Німеччина стурбована загостренням ситуації на Донбасі та висловила стурбованість у діалозі з Росією.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у розмові з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що членство в НАТО могло б покласти кінець війні на Донбасі.
Повідомлялося, що РНБО готує спеціальне рішення про заходи на шляху до вступу України до НАТО.