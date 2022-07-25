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Германия не верит в заявления "Газпрома" о сокращении поставок газа в Европу

Фото: Германия не верит в заявления "Газпрома" о сокращении поставок газа в Европу (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Германии с непониманием реагирует на объявление "Газпрома" о дальнейшем сокращении объемов поставок газа по газопроводу "Северный поток-1". Страна не видит технических причин для таких действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

"По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет", - заявила пресс-секретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Германии.

Напомним, "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток". Причиной уменьшения снабжения называют "окончание срока межремонтной наработки до капитального ремонта".

Раньше "Газпром" уже сокращал поставки газа в Европу. Тогда причиной этого называли задержку с ремонтом агрегатов компанией Siemens.

К тому же, президент РФ Владимир Путин заявлял, что намерен сократить поставки газа вдвое.

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