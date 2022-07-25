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Німеччина не вірить у заяви "Газпрому" щодо скорочення поставок газу в Європу

Фото: Німеччина не вірить у заяви "Газпрому" щодо скорочення поставок газу в Європу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Німеччини з нерозумінням реагує на оголошення "Газпрому" про подальше скорочення обсягів поставок газу газопроводом "Північний потік-1". Країна не бачить технічних причин для таких дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"За нашою інформацією, технічних причин для скорочення поставок немає", - заявила прес-секретар Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.

Нагадаємо, "Газпром" продовжує зменшення постачання газу в Європу через трубопровід "Північний потік". Причиною зменшення постачання називають "закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту".

Раніше "Газпром" вже скорочував поставки газу у Європу. Тоді причиною цього називали затримку з ремонтом агрегатів компанією Siemens.

До того ж, президент РФ Володимир Путін заявляв, що має намір скоротити постачання газу вдвічі.

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