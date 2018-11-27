Німеччина вимагає від України докази подій в Азовському морі

Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Німеччина також закликала Росію звільнити захоплених моряків

Україна має надати докази подій на Азовському морі, які завершилися захопленням українських кораблів прикордонниками Росії. Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен на Берлінській конференції з безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявила фон дер Ляйен, обставини інциденту ще не повністю зрозумілі. У той же час вона заявив необхідності уникати ситуації, яка може вийти з-під контролю.

"Мова йде про повагу територіальної цілісності і про те, щоб не допустити ескалації. Кремль порушив ці принципи останніми роками. У нинішній ситуації обидві сторони, Росія і Україна, повинні показати, що вони активно сприяють деескалації", - заявила міністр.

Вона також зазначила, що захоплені кораблі та моряки мають бути звільнені.

"Україна має надати докази конкретних подій. Росія повинна забезпечити вільний прохід по водним шляхам, і вона не має діяти непропорційно", - додала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ і військові прокурори оголосили про підозру військовослужбовцям Росії, які брали участь у захопленні кораблів у Керченській протоці.

Сьогодні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна посилює охорону об'єктів інфраструктури через військове положення.