Німеччина наступного тижня ухвалить важливу резолюцію про Голодомор, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС України Дмитра Кулеби у Twitter .

"Всі демократичні фракції Німеччини домовилися про те, що наступного тижня буде прийнято важливу спільну резолюцію про Голодомор. Вирішили: Бундестаг розцінює це як геноцид", - написав Кулеба.

Міністр, у свою чергу, подякував Німеччині за відповідне рішення.