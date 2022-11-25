Німеччина наступного тижня ухвалить важливу резолюцію про Голодомор, - Кулеба

Усі демократичні фракції парламенту Німеччини домовилися наступного тижня прийняти важливу резолюцію про Голодомор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС України Дмитра Кулеби у Twitter.
"Всі демократичні фракції Німеччини домовилися про те, що наступного тижня буде прийнято важливу спільну резолюцію про Голодомор. Вирішили: Бундестаг розцінює це як геноцид", - написав Кулеба.
Міністр, у свою чергу, подякував Німеччині за відповідне рішення.
Нагадаємо, раніше в парламентах Ірландії та Молдови офіційно визнали, що Голодомор є геноцидом українського народу.
До цього відповідне рішення було ухвалено в парламентах Румунії та Чехії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.