Германия на следующей неделе примет важную резолюцию о Голодоморе, - Кулеба

Все демократические фракции парламента Германии договорились на следующей неделе принять важную резолюцию о Голодоморе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решили: Бундестаг расценивает это как геноцид", - написал Кулеба.
Министр, в свою очередь, поблагодарил Германию за соответствующее решение.
Напомним, ранее в парламентах Ирландии и Молдовы официально признали, что Голодомор является геноцидом украинского народа.
До этого соответствующее решение было принято в парламентах Румынии и Чехии.
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