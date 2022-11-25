Германия на следующей неделе примет важную резолюцию о Голодоморе, - Кулеба

Все демократические фракции парламента Германии договорились на следующей неделе принять важную резолюцию о Голодоморе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решили: Бундестаг расценивает это как геноцид", - написал Кулеба.

Министр, в свою очередь, поблагодарил Германию за соответствующее решение.