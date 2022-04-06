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Чехия признала Голодомор в 1932-1933 годах геноцидом украинцев

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Среда 06 апреля 2022 15:09
Чехия признала Голодомор в 1932-1933 годах геноцидом украинцев Фото: Чехия признала Голодомор в 1932-1933 годах геноцидом украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Чехия признала Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Депутаты парламента признали это единогласно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт дипломата Перебийниса Евгения.

"Палата депутатов чешского парламента только единогласно признала Голодомор в Украине 1932-33 годов актом геноцида украинского народа", - написал дипломат.

Подробности Перебийнис обещает раскрыть позже.

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