Чехия признала Голодомор в 1932-1933 годах геноцидом украинцев
Фото: Чехия признала Голодомор в 1932-1933 годах геноцидом украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Чехия признала Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Депутаты парламента признали это единогласно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт дипломата Перебийниса Евгения.
"Палата депутатов чешского парламента только единогласно признала Голодомор в Украине 1932-33 годов актом геноцида украинского народа", - написал дипломат.
Подробности Перебийнис обещает раскрыть позже.
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