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Германия приняла решение не сокращать посольство в Украине, - Бербок

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о решении не сокращать штат немецкого посольства в Украине. При этом семьи дипломатов, если захотят, могут покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Бербок газете WAZ.

"Мы постоянно проверяем ситуацию с безопасностью в разных местах по всему миру, в том числе и в Украине. Как и наши партнеры из ЕС, в настоящее время мы приняли решение не сокращать штат посольства в Киеве", - сказала Бербок.

По ее словам, сейчас крайне важно не дестабилизировать Украину. Она отметила, что если у инвесторов возникнет ощущение неопределенности или нестабильности в стране, то их желание вкладывать деньги в украинскую экономику будет снижаться.

"Это именно то, что (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину сыграет на руку. Поэтому мое послание в Киеве было таким: мы хотим расширять экономическое сотрудничество с Украиной", - подчеркнула она.

При этом Бербок добавила, что если члены семей сотрудников посольства Германии захотят покинуть Украину, то МИД покроет расходы.

Напомним, правительство Канады призвало членов семей сотрудников посольства в Украине покинуть страну.

Отметим, ранее аналогичные решения приняли США, Великобритания и Австралия. При этом Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

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