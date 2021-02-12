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Германия предоставит убежище полсотни белорусских оппозиционеров

Новина українською → Германия, Пятница 12 февраля 2021 07:20
Германия предоставит убежище полсотни белорусских оппозиционеров Фото: протесты в Беларуси (pexels)
Автор: Даша Харченко

Германия предоставит политическое убежище 50 оппозиционерам из Беларуси. Их имена не разглашаются.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ МВД ФРГ на депутатский запрос.

По данным издания, речь идет об оппозиционерах и их семьях.

Напомним, в январе в Беларуси по политическим мотивам задержали как минимум 873 человек. Известно также о задержании шести несовершеннолетних.

Как писало РБК-Украина, Следственный комитет Беларуси обратился к Польше с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

Вице-президент Европарламента Никола Бор призвала расширить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко. Она подчеркнула, что персональных санкций в отношении силовиков недостаточно.

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