Германия не позволила использовать свое небо для перевозки военной помощи Украине

"Два британских транспортных самолета C-17, перевозивших вооружение на Украину, были вынуждены облететь воздушное пространство Германии после того, как Германия отказалась поставлять оборонительное вооружение Украине", - пишет издание.

Стоит отметить, что в понедельник, 17 января, в аэропорту Борисполь совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые, предположительно, доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

При этом, согласно трекинговой карте, британским самолетам пришлось лететь в обход территории Германии.

BREAKING NEWS British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw