Германия не позволила использовать свое небо для перевозки военной помощи Украине

Британские самолеты с военной помощью для Украины вынуждены были 17 января облетать территорию Германии и следовать более длинным путем. Это произошло из-за того, что ФРГ не позволила использовать свое небо для этих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal .

"Два британских транспортных самолета C-17, перевозивших вооружение на Украину, были вынуждены облететь воздушное пространство Германии после того, как Германия отказалась поставлять оборонительное вооружение Украине", - пишет издание.

Стоит отметить, что в понедельник, 17 января, в аэропорту Борисполь совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые, предположительно, доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

При этом, согласно трекинговой карте, британским самолетам пришлось лететь в обход территории Германии.

BREAKING NEWS British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw — George Allison (@geoallison) January 17, 2022

Автор издания связывает такое усложнение маршрута с тем, что Германия придерживается политики отказа от поставок оружия Украине.