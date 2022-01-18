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Германия не позволила использовать свое небо для перевозки военной помощи Украине

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Великобритания, Вторник 18 января 2022 10:46
Германия не позволила использовать свое небо для перевозки военной помощи Украине Фото: самолет входит на посадку (David McNew/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Британские самолеты с военной помощью для Украины вынуждены были 17 января облетать территорию Германии и следовать более длинным путем. Это произошло из-за того, что ФРГ не позволила использовать свое небо для этих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal.

"Два британских транспортных самолета C-17, перевозивших вооружение на Украину, были вынуждены облететь воздушное пространство Германии после того, как Германия отказалась поставлять оборонительное вооружение Украине", - пишет издание.

Стоит отметить, что в понедельник, 17 января, в аэропорту Борисполь совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые, предположительно, доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

При этом, согласно трекинговой карте, британским самолетам пришлось лететь в обход территории Германии.

Автор издания связывает такое усложнение маршрута с тем, что Германия придерживается политики отказа от поставок оружия Украине.

Напомним, в понедельник министр обороны Британии Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонительным вооружением. Речь о легких противотанковых системах.

Отметим, накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник через интервью FAZ призвал немецкого министра иностранных дел Анналену Бербок сделать все, чтобы Берлин одобрил поставки оружия в Украину на фоне угрозы российского вторжения.

Сама же Бербок подчеркивала, что у Берлина есть своя позиция по вопросу поставок оружия Украине, которая отличается от американской.

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