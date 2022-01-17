Британия поставит Украине противотанковое вооружение. Чтобы помочь сдержать Россию

Министр обороны Британии Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонительным вооружением. Речь о легких противотанковых системах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы постановили поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - заявил Уоллес.

Британский министр также пригласил главу российского Министерства обороны посетить Лондон, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.