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Британия поставит Украине противотанковое вооружение. Чтобы помочь сдержать Россию

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Лондон, Понедельник 17 января 2022 20:25
Британия поставит Украине противотанковое вооружение. Чтобы помочь сдержать Россию Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Британии Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонительным вооружением. Речь о легких противотанковых системах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы постановили поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - заявил Уоллес.

Британский министр также пригласил главу российского Министерства обороны посетить Лондон, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Напомним, ранее американские СМИ писали, что США планируют поделиться с Украиной радарами и корабельным оборудованием.

До этого в Латвии заявили, что направят в Украину вооружение и военную технику.

Помочь Украине оружием для сдерживания России вызвалась и Эстония.

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