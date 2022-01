Німеччина не дозволила використовувати своє небо для перевезення військової допомоги Україні

"Два британських транспортних літаки C-17, що перевозили озброєння на Україну, були змушені облетіти повітряний простір Німеччини після того, як Німеччина відмовилася поставляти оборонне озброєння Україні", - пише видання.

Варто відзначити, що в понеділок, 17 січня, в аеропорту Бориспіль здійснили посадку два транспортні літаки C-17a Globemaster III британських ВПС, які, імовірно, доставили легкі протитанкові оборонні системи.

При цьому, згідно трекінгової карти, британським літакам довелося летіти в обхід території Німеччини.

BREAKING NEWS British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw