Німеччина не дозволила використовувати своє небо для перевезення військової допомоги Україні
Британські літаки з військовою допомогою для України змушені були 17 січня облітати територію Німеччини і слідувати більш довгим шляхом. Це сталося через те, що ФРН не дозволила використовувати своє небо для цих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UK Defence Journal.
"Два британських транспортних літаки C-17, що перевозили озброєння на Україну, були змушені облетіти повітряний простір Німеччини після того, як Німеччина відмовилася поставляти оборонне озброєння Україні", - пише видання.
Варто відзначити, що в понеділок, 17 січня, в аеропорту Бориспіль здійснили посадку два транспортні літаки C-17a Globemaster III британських ВПС, які, імовірно, доставили легкі протитанкові оборонні системи.
При цьому, згідно трекінгової карти, британським літакам довелося летіти в обхід території Німеччини.
BREAKING NEWS British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw— George Allison (@geoallison) January 17, 2022
Автор видання пов'язує таке ускладнення маршруту з тим, що Німеччина дотримується політики відмови від поставок зброї Україні.
Нагадаємо, в понеділок міністр оборони Британії Бен Уоллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова про легкі протитанкові системи.
Зазначимо, напередодні посол України в Німеччині Андрій Мельник через інтерв'ю FAZ закликав німецького міністра закордонних справ Анналену Бербок зробити все, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози російського вторгнення.
Сама ж Бербок підкреслювала, що у Берліна є своя позиція з питання поставок зброї Україні, яка відрізняється від американської.