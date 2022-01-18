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Німеччина не дозволила використовувати своє небо для перевезення військової допомоги Україні

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Великобританія, Вівторок 18 січня 2022 10:46
Німеччина не дозволила використовувати своє небо для перевезення військової допомоги Україні Фото: літак входить на посадку (David McNew / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Британські літаки з військовою допомогою для України змушені були 17 січня облітати територію Німеччини і слідувати більш довгим шляхом. Це сталося через те, що ФРН не дозволила використовувати своє небо для цих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UK Defence Journal.

"Два британських транспортних літаки C-17, що перевозили озброєння на Україну, були змушені облетіти повітряний простір Німеччини після того, як Німеччина відмовилася поставляти оборонне озброєння Україні", - пише видання.

Варто відзначити, що в понеділок, 17 січня, в аеропорту Бориспіль здійснили посадку два транспортні літаки C-17a Globemaster III британських ВПС, які, імовірно, доставили легкі протитанкові оборонні системи.

При цьому, згідно трекінгової карти, британським літакам довелося летіти в обхід території Німеччини.

Автор видання пов'язує таке ускладнення маршруту з тим, що Німеччина дотримується політики відмови від поставок зброї Україні.

Нагадаємо, в понеділок міністр оборони Британії Бен Уоллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова про легкі протитанкові системи.

Зазначимо, напередодні посол України в Німеччині Андрій Мельник через інтерв'ю FAZ закликав німецького міністра закордонних справ Анналену Бербок зробити все, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози російського вторгнення.

Сама ж Бербок підкреслювала, що у Берліна є своя позиція з питання поставок зброї Україні, яка відрізняється від американської.

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