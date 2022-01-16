Срочно предоставьте оружие: посол Украины лично обратился к главе МИД Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал главу МИД Германии Анналену Бербок, чтобы Берлин одобрил поставки оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ. С такой просьбой он выступил накануне ее визита в Киев и Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, которые приводит издание, нежелание или даже отказ главы МИД Германии и всего нового федерального правительства от поставок оружия "очень разочаровывает и огорчает".
"Люди в Украине крайне разочарованы. Теперь настал момент истины относительно того, кто настоящий товарищ", - сказал Мельник.
Он отметил, в Украине знают, что коалиционное соглашение между СДПГ, "зелеными" и СвДП предусматривает ограничительную политику по экспорту оружия, которое не позволяет поставлять оружие в кризисные районы.
"Но этот политический документ не является Библией. И сейчас мир стоит перед самой большой опасностью огромной войны посреди Европы, худшей с 1945 года. Государственности Украины угрожает президент РФ Владимир Путин. Украинцы имеют право на самооборону", - подчеркнул Мельник.
Посол отметил, что в уголовном законодательстве Германии есть состав преступления за "неоказание помощи" и подчеркнул, что тот же основной принцип применяется и в межгосударственных отношениях.
"Поэтому я обращаюсь к правительству Германии, и лично к министру иностранных дел Анналене Бербок с требованием срочно оказать помощь Украине и поставить необходимое оборонительное вооружение",- заявил он.
Напомним, ранее посол Украины в Германии уже отмечал, что Берлин должен поставить Киеву оборонительное вооружение. По его словам, Германия несет моральную ответственность за будущее Украины.
Ранее сообщалось, что позиция нового правительства Германии по поставкам оружия Украине не изменилась.
Вместе с тем, министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что новое правительство Германии изменит свою позицию по поставкам вооружений.