Срочно предоставьте оружие: посол Украины лично обратился к главе МИД Германии 

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал главу МИД Германии Анналену Бербок, чтобы Берлин одобрил поставки оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ. С такой просьбой он выступил накануне ее визита в Киев и Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, которые приводит издание, нежелание или даже отказ главы МИД Германии и всего нового федерального правительства от поставок оружия "очень разочаровывает и огорчает".

"Люди в Украине крайне разочарованы. Теперь настал момент истины относительно того, кто настоящий товарищ", - сказал Мельник.

Он отметил, в Украине знают, что коалиционное соглашение между СДПГ, "зелеными" и СвДП предусматривает ограничительную политику по экспорту оружия, которое не позволяет поставлять оружие в кризисные районы.

"Но этот политический документ не является Библией. И сейчас мир стоит перед самой большой опасностью огромной войны посреди Европы, худшей с 1945 года. Государственности Украины угрожает президент РФ Владимир Путин. Украинцы имеют право на самооборону", - подчеркнул Мельник.

Посол отметил, что в уголовном законодательстве Германии есть состав преступления за "неоказание помощи" и подчеркнул, что тот же основной принцип применяется и в межгосударственных отношениях.

"Поэтому я обращаюсь к правительству Германии, и лично к министру иностранных дел Анналене Бербок с требованием срочно оказать помощь Украине и поставить необходимое оборонительное вооружение",- заявил он.