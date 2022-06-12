Німеччина допоможе Україні в експорті зерна: створить грошовий фонд
Уряд Німеччини створить грошовий фонд для прискорення експорту українського зерна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Handelsblatt заявив уповноважений уряду із залізничних перевезень Міхаель Тойрер.
За його словами, зараз Федеративний уряд Німеччини обговорює ідею створення фонду для закупівлі зернових контейнерів, в яких планують перевозити українське зерно. При цьому німці хочуть допомогти з наданням терміналів для навантаження зерна на українському кордоні.
"Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду", - заявив Тойрер.
Він також додав, що у найкращому разі з 23 млн тонн зерна, яке знаходиться в Україні, за допомогою залізниці вдасться вивезти лише 10 млн тонн.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.
Також ми писали, що Анкара запропонувала Москві провести переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна з заблокованих українських портів.
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