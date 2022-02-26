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Германия поддержала отключение России от SWIFT, - журналист

Автор: Мария Кучерявец

Германия поддержала отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. Таким образом, все страны ЕС поддержали данный шаг против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Германия будет двигаться дальше относительно SWIFT", - написал журналист.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения по блокированию отключения РФ от SWIFT.

Также РБК-Украина писало, что итальянский премьер Марио Драги поддержал отключение РФ от международной банковской системы SWIFT.

Раньше с таким заявлением выступил и Кипр.

Добавим, французский президент Эммануэль Макрон также поддержал отключение России от SWIFT и санкции против Владимира Путина.

Подробнее о том, что такое SWIFT и как его отключение повлияет на РФ - в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияSWIFTГерманияВторжение России в Украину