Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT, - журналіст

Німеччина підтримала відключення Російської Федерації від міжнародної банківської системи SWIFT. Таким чином, всі країни ЄС підтримали даний крок проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.
"Німеччина рухатиметься далі щодо SWIFT", - написав журналіст.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відкинув звинувачення щодо блокування відключення РФ від SWIFT, у країні навпаки - виступили за таке рішення.
Також РБК-Україна писало, що італійський прем'єр Маріо Драгі підтримав відключення РФ від міжнародної банківської системи SWIFT.
Раніше з такою заявою виступив і Кіпр.
Додамо, французький президент Еммануель Макрон також підтримав відключення Росії від SWIFT і санкції проти Володимира Путіна.
Детальніше про те, що таке SWIFT і як його відключення вплине на РФ - у матеріалі РБК-Україна.