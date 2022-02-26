Оккупанты и их пособники ставят метки на объектах УЗ, в правительстве просят их уничтожать

Российские оккупанты и их помощники в Украине оставляют метки на объектах Укрзализныци.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Дорожники и простые граждане уничтожают эти отметки, и за двое суток уже ликвидировано множество вражеских меток на дорогах.

Министерство просит обращать внимание на объекты Укрзализныци, где также фиксируют появление этих знаков.

Накануне Киберполиция Украины создала специальный бот для сообщений о выявленных метки, которые оккупанты оставляют на объектах инфраструктуры.

Эти точки следует фотографировать и направлять к единой базы на Google Maps.

Фото необходимо делать через бот и добавлять геометку.

Также к боту граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей.