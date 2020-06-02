Германия поддержала инициативу Ермака по интенсификации переговоров в Минске

Германия поддерживает инициативу Украины относительно интенсификации Минского переговорного процесса и ожидает продолжения переговоров в Нормандском формате.

Об этом заявила федеральный министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер в рамках рабочего визита в Германию украинской делегации во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, передает пресс-служба ОП.

Министр обороны ФРГ отметила, что Украина является другом Германии и подчеркнула, что нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины.

"Берлин не признает оккупации украинских территорий - Донбасса и Крыма, ведь это является вопиющим нарушением международного права", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это первая украинская делегация такого высокого уровня, которую приняла немецкая сторона.

В свою очередь, от Украины присутствовали заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Руслан Демченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Напомним, 2 июня украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры по Донбассу и Крыму, а также для обсуждения включения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

Как писало РБК-Украина, Андрей Ермак во время этой встречи подчеркнул, что для ускорения продвижения к миру нужно, прежде всего, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран - участниц Нормандского формата на декабрьском саммите в Париже, в частности относительно обеспечения полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

Ранее руководитель Андрей Ермак заявил, что представительство Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе было повышено представителями Кабинета министров и нардепами для ускорения минского процесса, и призвал к усилению делегации и Российскую Федерацию.

15 мая украинская делегация во главе с Андреем Ермаком во время переговоров в Минске в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины, подчеркнув, тем самым, соблюдение четкой проукраинской позиции в переговорном процессе.