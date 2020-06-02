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Ермак назвал базовое условие для разведения сил на Донбассе

Новости » Политика     02.06.2020 - 12:27
Ермак назвал базовое условие для разведения сил на Донбассе
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Базовым условием является полное прекращение огня

Базовым условием дальнейшего разведения сил и разминирования на Донбассе является полное прекращение огня. Без этого невозможно реализовать договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.

Об этом в рамках рабочего визита в Германию обсудил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак с федеральным министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает сайт ОП.

На встрече стороны обсудили политику безопасности и гуманитарную ситуацию на востоке Украины. Ермак подчеркнул, что для ускорения мирного процесса нужно обеспечить выполнение договоренностей саммита в Париже, в частности по достижению полного прекращения огня.

"Прекращение обстрелов является базовым условием для дальнейшего разведения сил и разминирования", - отметил Ермак.

Он также обратил внимание на то, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны иметь полную свободу передвижения. В последнее время боевики на Донбассе блокируют их работу.

Напомним, в конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам видеоконференции в нормандском формате отметил, что дальнейшее разведение сил на Донбассе не согласовано.

Сегодня, 2 июня, украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры по Донбассу и Крыму, а также для обсуждения включения Украины в программу расширенных возможностей НАТО.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассРазведение силАндрей Ермак
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