Німеччина підтримала ініціативу Єрмака щодо інтенсифікації переговорів в Мінську

Німеччина підтримує ініціативу України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу та очікує на продовження переговорів у Нормандському форматі.

Про це заявила федеральний міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер у межах робочого візиту до Німеччини української делегації на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, передає прес-служба ОП.

Міністр оборони ФРН зазначила, що Україна є другом Німеччини й наголосила, що нормалізація відносин з Росією можлива лише після відновлення територіальної цілісності України.

"Берлін не визнає окупації українських територій - Донбасу та Криму, адже це є кричущим порушенням міжнародного права", - йдеться в повідомлені.

Варто зазначити, що це перша українська делегація такого високого рівня, яку прийняла німецька сторона.

Своєю чергою, від України були присутні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, радник президента Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.

Нагадаємо, 2 червня українська делегація прибула до Берліна на переговори щодо Донбасу та Криму, а також для обговорення включення України до програми розширених можливостей НАТО.

Як писало РБК-Україна, Андрій Єрмак під час цієї зустрічі наголосив, що для прискорення просування до миру потрібно, насамперед, забезпечити виконання домовленостей, досягнутих лідерами країн - учасниць Нормандського формату на грудневому саміті в Парижі, зокрема щодо забезпечення повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню.

Раніше керівник Андрій Єрмак заявив, що представництво України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі було підвищено представниками Кабінету міністрів і нардепами для прискорення мінського процесу, й закликав до посилення делегації й Російську Федерацію.

15 травня українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком під час переговорів у Мінську вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України, підкресливши, тим самим, дотримання чіткої проукраїнської позиції в переговорному процесі.