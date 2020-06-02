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Украинская делегация прибыла в Берлин: что в повестке дня переговоров

Новости » Политика     02.06.2020 - 11:31
Украинская делегация прибыла в Берлин: что в повестке дня переговоров
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)

На повестке дня - деоккупация ОРДЛО и Крыма, а также поддержка Германией реформ в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская делегация прибыла в Берлин для проведения переговоров. Он назвал вопросы, находящиеся на повестке дня.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Доброе утро из Берлина. Знаковый момент: украинская делегация является первой иностранной делегацией, которую принимают в Германии после начала коронавирусного карантина", - отметил министр.

Украинская делегация прибыла в Берлин: что в повестке дня переговоров

Он сообщил, что на переговоры вместе с ним прибыли глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква, вице-премьер-министр Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран.

В повестке дня этого политического визита:

  • деоккупация ОРДЛО и Крыма;
  • поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы;
  • предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО,
  • европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 года.

Кроме того, на переговорах уделят внимание историческим вопросам: перспективе признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и возведению памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне.

Рассмотрят также торговлю и инвестиции между странами.

Напомним, ранее стало известно, что во время переговоров в Берлине обсудят вопрос оккупированного Крыма.

Как писало РБК-Украина, ранее Кулеба анонсировал, что украинская делегация представит доказательства об эскалации Российской Федерацией ситуации на Донбассе.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ГерманияпереговорыДмитрий Кулеба
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