Украинская делегация прибыла в Берлин: что в повестке дня переговоров

На повестке дня - деоккупация ОРДЛО и Крыма, а также поддержка Германией реформ в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская делегация прибыла в Берлин для проведения переговоров. Он назвал вопросы, находящиеся на повестке дня.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.
"Доброе утро из Берлина. Знаковый момент: украинская делегация является первой иностранной делегацией, которую принимают в Германии после начала коронавирусного карантина", - отметил министр.
Он сообщил, что на переговоры вместе с ним прибыли глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква, вице-премьер-министр Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран.
В повестке дня этого политического визита:
Кроме того, на переговорах уделят внимание историческим вопросам: перспективе признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и возведению памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне.
Рассмотрят также торговлю и инвестиции между странами.
Напомним, ранее стало известно, что во время переговоров в Берлине обсудят вопрос оккупированного Крыма.
Как писало РБК-Украина, ранее Кулеба анонсировал, что украинская делегация представит доказательства об эскалации Российской Федерацией ситуации на Донбассе.
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Автор: Юлия Струк