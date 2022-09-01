Германия переживет зиму даже без российского газа, - Шольц

Германия, скорее всего, переживет зиму без кризиса, даже если поставки российского газа прекратятся.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он отметил, что страна может использовать свои запасы газа и увеличить поставки из Норвегии или Голландии.

Шольц отметил, что правительство страны приняло меры предосторожности против такого кризиса на ранних стадиях, таких полное заполнение газохранилищ и строительство терминалов сжиженного природного газа.

"Даже если будет трудно, мы, вероятно, переживем зиму", - сказал он, подтвердив свою поддержку строительства газопровода из Испании через Францию к остальной Европе.