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Германия переживет зиму даже без российского газа, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия, скорее всего, переживет зиму без кризиса, даже если поставки российского газа прекратятся.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что страна может использовать свои запасы газа и увеличить поставки из Норвегии или Голландии.

Шольц отметил, что правительство страны приняло меры предосторожности против такого кризиса на ранних стадиях, таких полное заполнение газохранилищ и строительство терминалов сжиженного природного газа.

"Даже если будет трудно, мы, вероятно, переживем зиму", - сказал он, подтвердив свою поддержку строительства газопровода из Испании через Францию к остальной Европе.

Напомним, ранее министр экономики Роберт Хабек отметил, что Германия не может полагаться на поставки газа из РФ зимой, в том числе по газопроводу "Северный поток", на котором на этой неделе должно закончиться техническое обслуживание.

Кроме того, Евросоюз досрочно заполнил свои газовые хранилища.

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ГерманияОлаф ШольцРоссийская Федерация