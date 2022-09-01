Німеччина переживе зиму навіть без російського газу, - Шольц

Німеччина, швидше за все, переживе зиму без кризи, навіть якщо постачання російського газу припиниться.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він зазначив, що країна може використати свої запаси газу та збільшити поставки з Норвегії чи Нідерландів.

Шольц зазначив, що уряд країни вжив запобіжних заходів проти такої кризи на ранніх стадіях, таких як повне заповнення газосховищих та будівництво терміналів зрідженого природного газу.

"Навіть якщо буде важко, ми, ймовірно, переживемо зиму", - сказав він, підтвердивши свою підтримку будівництва газопроводу з Іспанії через Францію до решти Європи.