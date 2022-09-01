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Германия не может полагаться на работу "Северного потока" зимой, - Хабек

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Берлин, Четверг 01 сентября 2022 19:21
Германия не может полагаться на работу "Северного потока" зимой, - Хабек Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Илона Свиридова

Германия не может полагаться на поставки газа из России этой зимой, в том числе по газопроводу "Северный поток", на котором на этой неделе завершится техническое обслуживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отметим, российский "Газпром", начиная со среды, приостановил поставки газа на три дня. И в Европе ждут, что "Северный поток" будет использоваться Россией как способ давления из-за санкций.

На сегодняшней пресс-конференции министра экономики Роберта Хабека спросили, ожидает ли он, что "Газпром" возобновит поставки газа после ремонта на газопроводе.

"Между моим министерством и "Газпромом" нет прямых переговоров. Чего я действительно ожидаю, так это того, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на "Газпром", все остальное - чистая спекуляция. Мы не должны рассчитывать на поступление газа по газопроводу "Северный поток" зимой", - отметил он.

Напомним, на фоне опасений по поводу дальнейших поставок российского газа в Европу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в этом году ЕС досрочно заполнил свои газовые хранилища.

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