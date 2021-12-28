ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия передаст ВСУ мобильный полевой госпиталь Role-2

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 16:55
Германия передаст ВСУ мобильный полевой госпиталь Role-2 Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (wikipedia)
Автор: Ольга Белей

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия передаст Воздушным силам Вооруженных сил Украины мобильный полевой госпиталь Role-2. С 2014 года Германия уже предоставила Украине медицинские товары и оборудование на сумму более 13 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", - написал он.

При этом Резников отметил, что с 2014 года Германия предоставила Украине медицинские товары и оборудование на сумму более 13 млн евро. Также в этой стране более 160 военных ВСУ прошли лечение.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон постоянно оценивает потребности Украины в военной помощи и готовит новые пакеты.

Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в проекте бюджета США на 2022 года заложено 756 млн долларов на помощь Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь
NEWS
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
DAILY
Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа