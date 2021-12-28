Германия передаст ВСУ мобильный полевой госпиталь Role-2
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия передаст Воздушным силам Вооруженных сил Украины мобильный полевой госпиталь Role-2. С 2014 года Германия уже предоставила Украине медицинские товары и оборудование на сумму более 13 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", - написал он.
При этом Резников отметил, что с 2014 года Германия предоставила Украине медицинские товары и оборудование на сумму более 13 млн евро. Также в этой стране более 160 военных ВСУ прошли лечение.
Since 2014, more than 160 of our military have been treated in . In total, since 2014 has transferred over €13million in medical supplies&equipment.Also,thanks to our partners,in January 2022 AF will receive a mobile field hospital Role-2!We appreciate this @AnkaFeldhusen pic.twitter.com/ZYLYbPPA5H— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2021
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон постоянно оценивает потребности Украины в военной помощи и готовит новые пакеты.
Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в проекте бюджета США на 2022 года заложено 756 млн долларов на помощь Украине.