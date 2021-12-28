Німеччина передасть ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role-2

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина передасть повітряним силам Збройних сил України мобільний польовий госпіталь Role-2. З 2014 року Німеччина вже надала Україні медичні товари та обладнання на суму понад 13 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter- аккаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.