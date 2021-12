Німеччина передасть ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role-2

"Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські Військово-повітряні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", - написав він.

При цьому Резніков зазначив, що з 2014 року Німеччина надала Україні медичні товари та обладнання на суму понад 13 млн євро. Також у цій країні понад 160 військових ЗСУ пройшли лікування.

Since 2014, more than 160 of our military have been treated in . In total, since 2014 has transferred over €13million in medical supplies&equipment.Also,thanks to our partners,in January 2022 AF will receive a mobile field hospital Role-2!We appreciate this @AnkaFeldhusen pic.twitter.com/ZYLYbPPA5H