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Німеччина передасть ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role-2

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 16:55
Німеччина передасть ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role-2 Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (wikipedia)
Автор: Ольга Белей

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина передасть повітряним силам Збройних сил України мобільний польовий госпіталь Role-2. З 2014 року Німеччина вже надала Україні медичні товари та обладнання на суму понад 13 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter- аккаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські Військово-повітряні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", - написав він.

При цьому Резніков зазначив, що з 2014 року Німеччина надала Україні медичні товари та обладнання на суму понад 13 млн євро. Також у цій країні понад 160 військових ЗСУ пройшли лікування.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон постійно оцінює потреби України у військовій допомозі і готує нові пакети.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у проекті бюджету США на 2022 року закладено 756 млн доларів на допомогу Україні.

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