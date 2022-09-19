Германия передала Украине две установки Mars II и 50 бронемобилей Dingo

Германия передала Украине обещанную военную технику. ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Германии в Twitter.
Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.
"Этим мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что бронетранспортер Dingo - это специальная вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Германия имеет более 500 таких автомобилей в разных модификациях.
Установки Mars II - это смонтированная на гусеничной базе РСЗО, являющаяся немецким аналогом HIMARS. Вес ее ракеты составляет 107 кг, дальность полета - 40 км. Боеприпас способен пробить броню толщиной до 140 мм.
Напомним, недавно сообщалось, что Берлин готовит для Украины новый пакет военной помощи и передаст для ВСУ бронемобили Dingo и РСЗО Mars II.
Однако, по данным немецких СМИ, с начала полномасштабной войны Германия отказала Украине в передаче бронемашин Dingo. Посол Андрей Мельник раскритиковал Берлин за это и призвал предоставить авто в сентябре.
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