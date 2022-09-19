Германия передала Украине две установки Mars II и 50 бронемобилей Dingo

Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.

"Этим мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что бронетранспортер Dingo - это специальная вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Германия имеет более 500 таких автомобилей в разных модификациях.

Установки Mars II - это смонтированная на гусеничной базе РСЗО, являющаяся немецким аналогом HIMARS. Вес ее ракеты составляет 107 кг, дальность полета - 40 км. Боеприпас способен пробить броню толщиной до 140 мм.