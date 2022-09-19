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Німеччина передала Україні дві установки Mars II та 50 бронемобілів Dingo

Фото: Україна отримала 50 бронемашин Dingo та дві РСЗВ Mars II (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку. ЗСУ отримали дві реактивні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Німеччини в Twitter.

Крім техніки, у Німеччині також запустять навчальні проекти для українських військових.

"Цим ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність і суверенітет", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що бронетранспортер Dingo - це спеціальна озброєна машина, яку використовують для патрулювання і розвідки. Німеччина має понад 500 таких автівок у різних модифікаціях.

Установки Mars II - це змонтована на гусеничній базі РСЗВ, що є німецьким аналогом HIMARS. Вага її ракети становить 107 кг, дальність польоту - 40 км. Боєприпас здатний пробити броню завтовшки до 140 мм.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Берлін готує для України новий пакет військової допомоги та передасть для ЗСУ бронемобілі Dingo і РСЗВ Mars II.

Проте, за даними німецьких ЗМІ, з початку повномасштабної війни Німеччина відмовила Україні у передачі бронемашин Dingo. Посол Андрій Мельник розкритикував Берлін за це та закликав надати авто у вересні.

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