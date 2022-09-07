Германия отказала Украине в поставках бронеавтомобилей Dingo, - Bild
Германия еще в начале войны отказала Украине в передаче бронеавтомобилей Dingo и похоже, не намерена поставлять их и в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Об этом стало известно журналистам из документов Минобороны Германии. Страна располагает более 500 транспортных средств полной защиты Dingo.
"Автомобили Динго используются для обучения и обучения, а также в операциях. Возможной передаче было рассмотрено еще на ранней стадии войны в Украине, но был отклонен через собственные нужды", - говорится в документе.
В начале марта Украина уже спрашивала из запасов бундесвера бронетранспортеры Dingo и разведывательные машины Fennek, но получила отказ. Всего 700 машин обоих типов находятся в эксплуатации бундесвера, но не вовлечены ни в одной боевой операции.
На эту информацию отреагировал уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Я призываю министра обороны Германии Кристин Ламберт отказаться от этой блокады и поставить часть из имеющихся 500 машин Dingo в Украину в сентябре", - говорится в заметке.
Мельник заявляет, что это бы спасло много жизней и не было бы "грабежом" Бундесвера.
Напомним, что канцлера Германии Олаф Шольц предлагает распределить между странами задачи по помощи Украине.
Ранее Олаф Шольц отказался передавать танки Украине на ее запрос. Речь идет, в частности, о передаче танков Leopard 2.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.