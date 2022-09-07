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Германия отказала Украине в поставках бронеавтомобилей Dingo, - Bild

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 17:30
Германия отказала Украине в поставках бронеавтомобилей Dingo, - Bild Фото: Германия отказала Украине в поставках бронеавтомобилей Dingo (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия еще в начале войны отказала Украине в передаче бронеавтомобилей Dingo и похоже, не намерена поставлять их и в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Об этом стало известно журналистам из документов Минобороны Германии. Страна располагает более 500 транспортных средств полной защиты Dingo.

"Автомобили Динго используются для обучения и обучения, а также в операциях. Возможной передаче было рассмотрено еще на ранней стадии войны в Украине, но был отклонен через собственные нужды", - говорится в документе.

В начале марта Украина уже спрашивала из запасов бундесвера бронетранспортеры Dingo и разведывательные машины Fennek, но получила отказ. Всего 700 машин обоих типов находятся в эксплуатации бундесвера, но не вовлечены ни в одной боевой операции.

На эту информацию отреагировал уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Я призываю министра обороны Германии Кристин Ламберт отказаться от этой блокады и поставить часть из имеющихся 500 машин Dingo в Украину в сентябре", - говорится в заметке.

Мельник заявляет, что это бы спасло много жизней и не было бы "грабежом" Бундесвера.

Напомним, что канцлера Германии Олаф Шольц предлагает распределить между странами задачи по помощи Украине.

Ранее Олаф Шольц отказался передавать танки Украине на ее запрос. Речь идет, в частности, о передаче танков Leopard 2.

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