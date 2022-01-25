ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия ожидает от России "четких шагов" по деэскалации ситуации вокруг Украины, - Шольц

Новина українською →
Берлин, Вторник 25 января 2022 19:38
Германия ожидает от России "четких шагов" по деэскалации ситуации вокруг Украины, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об ожидании от России "четких шагов" по деэскалации ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что вторжение на украинскую территорию буде иметь ужасные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Шольц подчеркнул, что на украинской границе находится много российских войск. По его словам, в такой ситуации важным моментом является то, как Германия и Франция будут действовать вместе.

"Мы ожидаем от России четких шагов, которые помогут в деэскалации. Все мы (в Европе - ред.) согласны, что военная агрессия будет иметь ужасные последствия", - добавил Шольц.

Он также отметил, что Германия приветствует различные форматы переговоров с Россией. Канцлер уточнил, что ситуация вокруг Украины должна быть решена дипломатическим путем.

Напомним, накануне Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Украине вооружения.

Отметим, ранее немецкий канцлер заявлял, что Германия ведет активные переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Германия
NEWS
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне