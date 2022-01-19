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Канцлер Германии о ситуации вокруг Украины: молчание - не вариант

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Среда 19 января 2022 14:34
Канцлер Германии о ситуации вокруг Украины: молчание - не вариант Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин ведет интенсивные переговоры с Россией относительно ситуации вокруг Украины. Однако, по его словам, слишком рано говорить, что они приведут к деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Всемирного экономического форума в Давосе.

"Последние пару недель нам напомнили о том, как важны интенсивные переговоры, которые мы ведем с Россией с начала января. Пока еще слишком рано говорить о том, приведут ли они к деэскалации ситуации, которую Россия создала, сосредоточив 100 тысяч войск вдоль границы с Украиной, но молчать о ней не вариант", - заявил Шольц.

Он также добавил, что переговоры с Россией ведутся в разных форматах. При этом он добавил, что Германия привержена территориальной целостности Украины и общеевропейского мира.

"Российская сторона осведомлена о нашей решимости, и я надеюсь, что они также понимают, что игры перевешивают цену дальнейшей конфронтации. Это основа, на которой мы взаимодействуем. Потому что мы твердо убеждены, что глобальные общественные блага могут быть сохранены только через международную дипломатию", - добавил Шольц.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что российский президент Владимир Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации.

Кроме того, один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента США заявил, что Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, а переброска военных в страну может быть использована как маршрут для вторжения в Украину.

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Российская Федерация Украина Олаф Шольц
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