Канцлер Германии о ситуации вокруг Украины: молчание - не вариант

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин ведет интенсивные переговоры с Россией относительно ситуации вокруг Украины. Однако, по его словам, слишком рано говорить, что они приведут к деэскалации.

"Последние пару недель нам напомнили о том, как важны интенсивные переговоры, которые мы ведем с Россией с начала января. Пока еще слишком рано говорить о том, приведут ли они к деэскалации ситуации, которую Россия создала, сосредоточив 100 тысяч войск вдоль границы с Украиной, но молчать о ней не вариант", - заявил Шольц.

Он также добавил, что переговоры с Россией ведутся в разных форматах. При этом он добавил, что Германия привержена территориальной целостности Украины и общеевропейского мира.

"Российская сторона осведомлена о нашей решимости, и я надеюсь, что они также понимают, что игры перевешивают цену дальнейшей конфронтации. Это основа, на которой мы взаимодействуем. Потому что мы твердо убеждены, что глобальные общественные блага могут быть сохранены только через международную дипломатию", - добавил Шольц.