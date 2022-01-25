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Німеччина очікує від Росії "чітких кроків" щодо деескалації ситуації навколо України, - Шольц

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Берлін, Вівторок 25 січня 2022 19:38
Німеччина очікує від Росії "чітких кроків" щодо деескалації ситуації навколо України, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про очікування від Росії "чітких кроків" щодо деескалації ситуації навколо України. Він підкреслив, що вторгнення на українську територію матиме жахливі наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца в ході пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Шольц підкреслив, що на українському кордоні знаходиться багато російських військ. За його словами, в такій ситуації важливим моментом є те, як Німеччина і Франція будуть діяти разом.

"Ми очікуємо від Росії чітких кроків, які допоможуть у деескалації. Всі ми (в Європі - ред.) згодні, що військова агресія матиме жахливі наслідки", - додав Шольц.

Він також зазначив, що Німеччина вітає різні формати переговорів з Росією. Канцлер уточнив, що ситуація навколо України повинна бути вирішена дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, напередодні Шольц заявив, що Німеччина не планує постачати Україні озброєння.

Зазначимо, раніше німецький канцлер заявляв, що Німеччина веде активні переговори з Росією щодо ситуації навколо України.

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