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Шольц заявил о неизменности позиции Германии по поставкам оружия Украине

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Берлин, Пятница 21 января 2022 19:38
Шольц заявил о неизменности позиции Германии по поставкам оружия Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Германии не планирует поставлять в Украину вооружения. При этом канцлер страны Олаф Шольц заявил о тяжелых последствиях для России в случае вторжения на украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца во время брифинга по итогам заседания правительства.

"У правительства Германии четкая позиция в отношении экспорта оружия, позиция преемственности, которое оно занимало последние несколько лет. Экспорт летальных вооружений мы не поддерживали", - сказал канцлер.

При этом Шольц уточнил, что вторжение России в Украину будет иметь тяжелые последствия для Москвы. Он добавил, что Германия стремится добиться деэскалации в регионе дипломатическим путем и активно работает в этом направлении с Москвой.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Германия ведет активные переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины.

Отметим, посол Украины в Германии Андрей Мельник в декабре прошлого года оценил как очень низкую вероятность изменения позиции Германии по поставкам оружия на экспорт.

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Украина Германия Олаф Шольц
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