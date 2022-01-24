Германия отказалась рассматривать вопрос отключения России от SWIFT, - СМИ

Германия в рамках обсуждения новых санкций против РФ сняла с рассмотрения вопрос о ее отключении от SWIFT. При этом, было акцентировано внимание на энергетическую сферу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv

По информации издания, соответствующим заявлением выступил один из дипломатов в ЕС.

"Тогда как газ и нефть рассматриваются как возможные рычаги, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT", - пишет издание.

Отметим, сегодня главы МИД стран ЕС собрались на очередное заседание в Брюсселе. Во время которого будут затронуты вопросы относительно будущей безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины на фоне растущей угрозы со стороны РФ.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Дании Еппе Кофод пригрозил России "невиданными ранее" экономическими санкциями со стороны ЕС, которые введут в случае ее вторжения в Украину.

Впрочем, в Германии ранее заявляли, что сомневаются в необходимости отключения России от SWIFT.

При этом, посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT.