Німеччина відмовилася розглядати питання відключення Росії від SWIFT, - ЗМІ

Німеччина в рамках обговорення нових санкцій проти РФ зняла з розгляду питання про її відключення від SWIFT. При цьому, було акцентовано увагу на енергетичну сферу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv

За інформацією видання, відповідною заявою виступив один із дипломатів в ЄС.

"Тоді як газ і нафта розглядаються як можливі важелі, один дипломат із ЄС заявив, що опозиція на чолі з Німеччиною, схоже, зняла з обговорення пропозицію відокремити Москву від глобальної платіжної системи SWIFT", - пише видання.

Зазначимо, сьогодні глави МЗС країн ЄС зібралися на чергове засідання у Брюсселі. Під час якого будуть порушені питання щодо майбутньої безпеки в Європі та ситуація навколо України на тлі зростаючої загрози з боку РФ.

Нагадаємо, що сьогодні міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод пригрозив Росії "небаченими раніше" економічними санкціями з боку ЄС, які запровадять у випадку її вторгнення в Україну.

Втім, у Німеччині раніше заявляли, що сумніваються у необхідності відключення Росії від SWIFT.

При цьому, посол України в Німеччині закликав відключити РФ від SWIFT.