Германия осудила ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН

Германия осудила Россию за нанесение ракетных ударов по Киеву во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Представитель немецкого правительства назвал эти действия Москвы бесчеловечными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News .

Он обвинил Россию в бесчеловечности и неуважении к международному праву.

"Мы решительно осуждаем ракетный удар России по Киеву, в то время как Гутерриш вчера вел переговоры", - цитирует издание официального представителя правительства Германии Вольфганга Бюхнера.

Напомним, вечером 28 апреля российские военные выпустили по Киеву пять ракет. Одна из них попала в жилой дом в Шевченковском районе. На следующий день под завалами нашли тело погибшего, еще четырех человек госпитализировали.

Отметим, в момент обстрела в столице находился Антониу Гутерриш. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию от ракетного удара не остановил даже визит главы международной организации.

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