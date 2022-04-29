Німеччина засудила ракетний удар по Києву під час візиту генсека ООН

Німеччина засудила Росію за нанесення ракетних ударів по Києву під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Представник німецького уряду назвав ці дії Москви нелюдськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News .

Він звинуватив Росію в нелюдяності і неповазі до міжнародного права.

"Ми рішуче засуджуємо ракетний удар Росії по Києву, в той час, як Гутерреш вчора вів переговори", - цитує видання офіційного представника уряду Німеччини Вольфганга Бюхнера.

Нагадаємо, ввечері 28 квітня російські військові випустили по Києву п'ять ракет. Одна з них потрапила в житловий будинок у Шевченківському районі. Назавтра під завалами знайшли тіло загиблого, ще чотирьох осіб госпіталізували.

Відзначимо, в момент обстрілу в столиці знаходився Антоніу Гутерреш. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію від ракетного удару не зупинив навіть візит голови Міжнародної організації.

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